Australia: Ny smitterekord i Victoria

Samtidig er det registrert 15 nye koronarelaterte dødsfall, melder den australske kringkastaren ABC.

Mange forretningar i delstaten, som omfattar storbyen Melbourne, må stengje frå midnatt tysdag. Om lag 250.000 blir bedne om å halde seg heime frå jobb.

Det har i delstaten vorte innført portforbod og streng bøtelegging av folk som bryt påbodet om sjølvisolering etter positiv koronatest.

Som følgje av den aukande smitten i Victoria og fleire tilfelle i New South Wales har styresmaktene i delstaten Queensland vedteke å stengje grensa til begge delstatar, i tillegg til hovudstadsterritoriet. For New South Wales og hovudstadsterritoriet blir grensa stengt frå klokka 1 laurdag, skriv ABC.

