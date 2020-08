Frankrike kan miste kontroll over koronasmitten

utenriks

– Viruset sirkulerer meir aktivt, som følgje av mindre avstands- og smitteverntiltak, opplyser det offisielle forskingsrådet for koronaviruset.

Det var førre veke meldt om tusenvis av nye smitta, og sidan fredag har talet på intensivpasientar stige med 13, den første auken sidan april. Samtidig er det registrert 29 nye koronadødsfall. Det samla talet på døde er dermed 30.294.

Tysdag hadde Frankrike 21,7 koronasmitta personar per 100.000 innbyggjar. Landet overskreid dermed FHIs krav om at talet skal vere under 20 og risikerer å bli «raudt», melder NRK.

(©NPK)