Argentina: Har oppnådd avtale med kreditorar

utenriks

Semja sikrar landet ei betydeleg gjeldslette, opplyste regjeringa tysdag, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

65 milliardar dollar i gjeld blir omfatta av avtalen. Summen svarer til 600 milliardar kroner.

Argentina mislegheldt statsgjeld i mai i år for niande gong i historia til landet. I to år har landet vore i resesjon, og etter at koronapandemien braut ut, blir den økonomiske tilbakegangen anslått i år å bli på 12 prosent.

Blant Argentinas kreditorar er amerikanske Blackrock, den største fondsforvaltaren i verda. Kreditorane har førebels ikkje kommentert opplysningane frå den argentinske regjeringa om gjeldsavtalen.

(©NPK)