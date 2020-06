Sør-Korea ber WTO avgjere handelskonflikt med Japan

utenriks

Japan har stramma inn kontrollen på eksport av råmateriale til produksjon av databrikker. Den opphavlege klaga frå Sør-Korea vart lagd til side i håp om at partane kunne komme fram til ei løysing gjennom samtalar, men sørkoreanarane seier at Japan ikkje viser vilje til å løyse saka.

Konflikten oppstod etter at den sørkoreanske høgsteretten påla to japanske selskap å betale erstatning til sørkoreanarar som vart nytta som slavearbeidarar under den japanske okkupasjonen frå 1910 til 1945. Japan meiner dette vart bestemt i ein bilateral traktat frå 1965.

Sør-Korea hevdar at Japan bruker eksportkontroll som ei gjengjelding overfor landet. Valdgiftsprosessen i WTO kan ta opptil eit år, avhengig av framdrifta i saka.

