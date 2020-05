Politiet: Cummings braut truleg reglane, men slepp straff

utenriks

Politiet meiner den fem mil lange køyreturen utgjer eit mindre regelbrot, som ville gitt dei grunn til å reagere dersom han hadde vorte teken på fersk gjerning. Dei har ingen planar om å gjere noko overfor Cummings i ettertid.

Rådgivaren har fortalt at han køyrde til det populære reisemålet frå Durham som ein prøvetur, fordi han var bekymra for om han såg godt nok til å køyre heilt tilbake til London.

Cummings har òg fått kritikk for at han i det heile var i Durham, rundt 42 mil frå heimen i London. Han reiste for å gå i heimekarantene i eit hus på eigedommen til foreldra og har sagt det var for å sikre at nokon kunne passe på sonen.

– Statsministeren reknar no saka som avslutta, seier ein talsmann for Boris Johnson, som har forsvart den næraste rådgivaren sin, trass omfattande kritikk.

