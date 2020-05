Kraftig kinesisk reaksjon på USAs Hongkong-trussel

utenriks

– Dette er det mest barbariske, den mest urimelege og det mest skamlause, heiter det i ei kunngjering frå det kinesiske representasjonskontoret.

Fråsegna er ein reaksjon på at USAs utanriksminister Mike Pompeo onsdag hevda at Hongkong ikkje lenger har ei høg grad av sjølvstyre og derfor heller ikkje har krav på særskild status for USA. Erklæringa førebur grunnen for at USA kan fråta byen særskilt status som handelspartnar.

Den kinesiske statsministeren Li Keqiang er meir diplomatisk i tonen og seier at Kina og USA bør respektere kjerneinteressene til kvarandre og handtere usemjene sine, skriv nyheitsbyrået Reuters.

Han forsvarer den omstridde sikkerheitslova som Kinas Folkekongress torsdag vedtok å innføre i Hongkong. Denne vil sikre stabiliteten til området og velstand i lang tid, meiner Li.

(©NPK)