Trump rasar etter at Twitter merka tweet som villeiande

Mikrobloggtenesta har lenge vegra seg for å gjere noko med Trumps mange fornærmingar og falske skuldingar.

No har Twitter lagt til kontekst til to Twitter-meldingar frå den amerikanske presidenten som handlar om røysting.

Tysdag tvitra Trump at røysting per post ville føre til valfusk. Han skreiv mellom anna at «postkasser kjem til å bli rana». Under meldinga har Twitter lagt til ei lenkje til fakta om røysting som viser at slik røysting ikkje er kopla til valfusk.

Trump skuldar Twitter for å blande seg inn i presidentvalet i år. Han peikar på at faktaa som Twitter har lenkja til er baserte på faktasjekk frå falske nyheitsstader som CNN og Amazon-eigde Washington Post

– Twitter undertrykkjer ytringsfridommen og eg som president vil ikkje la det skje, torar Trump i ei melding.

Det kvite hus' pressetalskvinne Kayleigh McEnany forsvarar Trumps fråsegn. Ho peikar på at det i Los Angeles vart registrert 100.000 unøyaktige veljarregistreringar på grunn av ein teknisk feil.

– Systemet registrerte ved ein feil veljarar som post-veljarar, og 1.500 som ikkje var stemmeført, vart registrert som veljarar, tvitrar ho.

