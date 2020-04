Russarane må halde seg heime ut månaden

utenriks

– Eg har vedteke å forlengje perioden til 30. april, sa Putin i ein fjernsynssend tale torsdag.

Sidan måndag har russarane vorte underlagde strengare reglar, noko som betyr at folk må halde seg heime frå jobb. Tiltaket som opphavleg var varsla å vare ut veka, inneber likevel at folk får full lønn sjølv om dei ikkje arbeider.

Grunngivinga for forlenginga er at tiltaka som er innførte i hovudstaden Moskva, ikkje har vist resultat.

Stengde butikkar

– Så langt har ein ikkje klart å endre på situasjonen, trass i tiltaka som er sette i verk av føderale og lokale styresmakter, sa Putin i talen torsdag, den andre i sitt slag denne veka.

Dei 12 millionar innbyggjarane i hovudstaden har sidan måndag måtta halde seg heime. Alle butikkar er stengde, unnateke strengt nødvendige butikkar som supermarknader og apotek. Berre dei som har yrke som blir rekna som kritiske for samfunnet, får gå på jobb.

Varslar fleire tiltak

Presidenten sa òg at kvar enkelt region i landet kan bestemme kva tiltak som trengst, alt etter situasjonsbiletet, og samtidig sørgje for at folk er trygge.

Russland kjem til å ta i bruk ytterlegare tiltak, varsla presidenten vidare, og sa at det er mogleg at perioden for forbodet mot å gå på jobb kan bli korta ned dersom smittesituasjonen betrar seg.

Russland hadde fram til torsdag 3.548 stadfesta smittetilfelle og 30 dødsfall. Dei fleste av smittetilfella er registrerte i Moskva. Det er truleg store mørketal.

(©NPK)