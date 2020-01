Mintens Auschwitz ved å sjå framover

utenriks

Andrzej Duda var vert for den offisielle 75-årsmarkeringa på staden der Nazi-Tysklands mest berykta utryddingsleir Auschwitz-Birkenau låg under krigen. Til liks med fleire andre er han opptatt av at vi ikkje må gløyme det som skjedde den gongen.

– Det er eit privilegium og ei ære å gjenta Polens forplikting om å heidre minnet og verne sanninga om det som skjedde her, sa Duda i talen sin då han opna den offisielle markeringa av at det er 75 år sidan Auschwitz vart frigjort av sovjetiske soldatar.

Leiarar frå heile verda var til stades ved minneseremonien, og Duda bad dei saman forplikte seg «overfor dei siste overlevande og vitna» til å bringe bodskapen deira vidare inn i framtida. Også dei overlevande var sterkt representerte, frå kransenedlegging om morgonen ved rettarstadene i den første leiren til talane som vart haldne på ettermiddagen og kvelden.

Siste markering for nokon

– Eg vil ikkje snakke om mi eiga liding, om dødsmarsjane og at eg vog 32 kilo på slutten og var heilt på randa av livet, sa den polske journalisten og historikaren Marian Turski.

– Mest sannsynleg vil eg ikkje få oppleve ei ny slik markering. Så tilgi meg om det er nokre kjensler i det eg vil seie. Eg vil snakke til dottera mi, til barnebarna mine og deira jamaldra – aller mest vil eg snakke til dei aller yngste, sa 93-åringen.

Bodskapen hans var at Auschwitz ikkje var noko som plutseleg dalte ned frå himmelen ut av ingenting. Han minte om at holocaust var slutten på noko som starta med gradvis diskriminering, små innskrenkingar følgt av hardare restriksjonar.

– Ikkje vêr likegyldig

– Sakte byrjar folk å sjå at dette er normalt, at nokon kan marginaliserast og skyvast ut av fellesskapet. Når folk slutta å reagere på diskrimineringa, kunne nazistane auke tempoet. Jødar vart sende til gettoar, nokon vart gassa med eksos bak i lastebilar. Atter andre vart sende til Auschwitz der dei vart gassa på industrielt vis, sa Turski.

Som ei påminning til kommande generasjonar brukte han «det ellevte bod», som ein venn hadde komme opp med: «Du skal ikkje vere likegyldig».

– Ikkje vêr likegyldig overfor historiske løgner eller når rettane til minoritetar blir hola ut. Adelsmerket til demokratiet er at rettane til minoritetane består når fleirtalet styrer, sa han og kom med ei siste formaning.

– Hald boda. Dersom du er likegyldig, vil ikkje du og etterkommarane dine merke noko før Auschwitz kjem dalande ned frå himmelen.

Føre porten

Seremonien vart halden i eit enormt telt føre jernbaneporten der hundretusen vart frakta i kuvogner inn i det som var ein dødsfabrikk, ein utryddingsleir. På taket var det projisert eit piggtrådgjerde, det same gjerdet som står rett på utsida, som bidrog til at det ikkje var nokon veg ut for dei som kom inn gjennom porten.

Etter talane gjekk deltakarane ved seremonien inn i leiren for å tenne lys ved eit minnesmerke.

I tillegg til overlevande, blant dei tre norske konsentrasjonsleirfangar, var representantar for over 50 land og fleire internasjonale organisasjonar til stades. kronprins Haakon og statsminister Erna Solberg (H) representerte Noreg.

