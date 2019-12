EU må knyte nye band, seier kommissær

utenriks

I eit radiointervju fredag morgon påpeikar franske Thierry Breton at Storbritannia er ein viktig partnar.

– Dei er ein svært viktig handelspartnar for oss, medan vi er den klart største handelspartnaren for dei, seier Breton. Han legg til at unionen ønsker eit «balansert» handelsforhold.

Fredag held EU-toppmøtet fram i Brussel. Der forventar Breton at brexitforhandlar Michel Barnier får eit nytt mandat for samtalar med den britiske regjeringa.

Sjølv om det finst ein utmeldingsavtale, må dei to partane forhandle om det framtidige forholdet mellom dei, inkludert handel og tryggingssamarbeid.

