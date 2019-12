Fleirtal stiller seg bak mistillitsforslag mot svensk minister

utenriks

Vänsterpartiets leiar Jonas Sjöstedt sa tidlegare torsdag at partiet hans vil fremme eit mistillitsforslag mot arbeidsminister Eva Nordmark.

Både Moderaterna, Kristdemokraterna og Sverigedemokraterna stiller seg bak mistillitsforslaget.

Vänsterpartiet har i praksis fungert som eit støtteparti for statsminister Stefan Löfvens regjering, som manglar fleirtal i Riksdagen. Då fastlåste regjeringsforhandlingar endeleg fekk ei løysing i januar, var det fordi Vänsterpartiet valde å ikkje stemme mot.

Sjöstedt seier regjeringsplanen om å halde fram med det han kallar «kaosprivatiseringa», ikkje gir partiet noko anna val enn å gå vidare med prosessen for å få til ei mistillitsavstemming.

– Det er ikkje daglegdags at vi meiner det same som Vänsterpartiet, men no kjem vi til å handle i fellesskap, seier Moderaternas leiar Ulf Kristersson.

Han seier regjeringa må endre kurs innan tysdag.

