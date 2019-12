EU krev reglar før Facebook kan lage eigen valuta

utenriks

Det varsla Unionens medlemsland i ei felles fråsegn torsdag. Dei bruker det engelske omgrepet «stablecoin» – kryptovalutaer som er bunde opp til tradisjonelle verdiar som dollar eller gull for å unngå dei store verdisvingingane som til dømes bitcoin er prega av.

– Ingen slike system må gjerast operative før spørsmåla om juss, regulering og tilsyn er avklarte, heiter det i fråsegna.

Etter at Facebook la fram planar om å etablere kryptovalutaen libra har ei rekke land og styresmakter reagert. Selskapet ser for seg at valutaen skal kunne brukast til betaling over landegrensene, og at han skal kunne kjøpast for standardvalutaer som dollar eller euro.

Sidan Facebook har 2,4 milliardar brukarar, er frykta at libra kan komme til true dei nasjonale valutaene og føre til store omveltingar i finansmarknadene. Det er òg bekymring for at ho kan bli tatt i bruk til kvitvasking eller terrorfinansiering, bekymringar som også gjeld kryptovalutaer generelt.

