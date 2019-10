Trump: Erdogan forsikrar at våpenkvila ikkje er broten

utenriks

Journalistar, mellom anna frå det amerikanske nyheitsbyrået AP, og dessutan aktivistar i regionen, opplyste fredag morgon at dei var augnevitne til tyrkisk vern i og rundt den syriske byen Ras al-Ayn. I dei neste timane vart 14 sivile drepne på syrisk side, ifølgje den britiskbaserte eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Erdogan har sagt til Trump at «det fann stad eit mindre snikskyttar- og granatangrep som raskt blei rydda av vegen», skriv den amerikanske presidenten på Twitter fredag. Erdogan «ønskjer svært sterkt at våpenkvila, eller pausen, skal fungere», legg Trump til.

Trump opplyste òg fredag at han «nettopp har blitt gjort merksam på, av nokre europeiske land, at dei no, for første gong, ønskjer å hente heim IS-krigarar som kom frå landa deira», slik Trump lenge har kravd.

Det kvite hus har ikkje svart på spørsmål om kva for land det dreier seg om og nøyaktig kva landa skal ha gått med på.

På eit valkamparrangement i Texas samanlikna Trump krigshandlingane mellom tyrkiske styrkar og kurdisk milits nordaust i Syria med slåsting mellom barn.

– På same måte som med to barn, må ein la dei slåst og deretter skilje dei frå kvarandre, sa Trump.

(©NPK)