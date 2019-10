Kraftig jordskjelv ramma Filippinane

utenriks

Det var regionen Mindanao som vart ramma av skjelvet ved 19.30-tida onsdag.

Ifølgje det amerikanske overvakingssenteret USGS låg episenteret knapt 8 kilometer utanfor byen Columbio. Skjelvet oppstod 14 kilometer under jordoverflata og vart målt til ein styrke på 6,4, ifølgje amerikanske geologar.

To personar omkom og 18 personar vart skadde i eit jordskred som vart utløyst av jordskjelvet i byen Magsaysay, nær episenteret, opplyser sivilforsvaret i landet torsdag morgon. Det skriv nyheitsbyrået AP.

TV-nettverket ABS-CBN melder at også at to andre har omkomme i jordskjelvet, inkludert ei sju år gammal jente som mista livet i byen Datu Paglas då eit hus rasa saman.

Hus rasa saman

Fire innbyggarar i den nærliggande byen Tulunan vart skadde då minst to hus rasa saman. Sivilforsvaret opplyser torsdag morgon at 27 personar vart skadde i byen Magsaysay som følgje av jordskredet eller bygningar som rasa saman. Ytterlegare tre vart skadde i byen M'lang.

Onsdag kveld opplyste filippinske styresmakter at til saman over 60 menneske vart skadde.

– Det var det kraftigaste jordskjelvet eg nokosinne har opplevd, seier Sara Duterte, ordførar i byen Davao og dotter av president Rodrigo Duterte.

Dei kraftige ristingane skapte stor frykt og fekk folk til å springe ut av bustader og butikkar i panikk.

200 etterskjelv

Ein times tid seinare vart det registrert eit etterskjelv med styrke på 5,5 i provinsen Sultan Kudarat.

Innbyggjarar i ein landsby ved foten av eit fjell måtte evakuere onsdag fordi det vart registrert over 200 etterskjelv, skriv Reuters, som siterer CNN.

Filippinane er på den såkalla eldringen rundt Stillehavet der ein stor del av jordskjelvet til jordkloden finn stad.

