Dommen markerer eit førebels sluttpunkt i rettsoppgjeret etter det mislukka forsøket på å styrte president Recep Tayyip Erdogan.

For 17 av dei 24 heiter det i dommen at dei er skuldige i at 139 menneske vart drepne. Dei er òg kjente skuldige i å ha krenkt grunnlova og for å ha prøvd å ta livet av presidenten.