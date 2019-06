Europol vil stanse innbrot i minibankar

utenriks

Europol opplyste måndag at dei fysiske angrepa mot automatane auka med 27 prosent i 2018. Skadane utgjorde 36 millionar euro i dei 21 landa som rapporterer til den europeiske foreininga for trygge transaksjonar.

Hovudkvarteret til Europol i Haag meiner det til kvar tid bør vere mindre pengar i automatane, og at setlane må merkast på ein måte som gjer at dei kan sporast opp. Dessutan bør maskinene vere av ein tryggare type enn dei som ofte blir nytta i dag.

Det bør òg bli lettare for medlemslanda å utveksle opplysningar og dermed auke sjansane for å få arrestert gjengane som bryt seg inn i maskinene. Europol meiner at det må setjast inn tiltak på brei front samtidig, slik at gjengane ikkje kan konsentrere den kriminelle verksemda si i land med svakt vern.

(©NPK)