Salvini rasar etter at migrantar vart sette i land på Lampedusa

Eit tysk redningsfartøy som plukkar opp migrantar i Middelhavet, sette måndag i land 47 personar, mange fleire enn dei 18 Salvini hadde gitt løyve til kunne forlate skipet. No rasar Salvini på Facebook og truar med å beslaglegge skipet og dra mannskapet for retten for å ha opptredd som menneskesmuglarar.

Den tyske hjelpeorganisasjonen Sea-Watch, som driv skipet, fekk overført dei 47 migrantane til Lampedusa med hjelp av kystvakta og det italienske finanspolitiet. Dei 47 inngår i ei større gruppe på 65 personar som i førre veke vart plukka opp frå skrøpelege farkostar i Middelhavet.

Innanriksministeren lurer på om det verkeleg er transportministeren, som har ansvaret for Kystvakta, som har gitt løyve, eller om nokon har rotta seg saman for ikkje å lyde ordrane hans. Transportministeren kjem frå Femstjernersrørsla som sit i regjeringskoalisjon med Salvinis parti Liga.

Sea-Watch opplyser at skipet deira er for stort til å gå inn til Lampedusa og at dei trong bistand frå italienske båtar til å få migrantane inn til land. No har kapteinen på skipet fått beskjed om å førebu seg på konfiskering. Salvini seier skipet burde takast ut av drift på permanent basis og senkast.

Sea-Watch opplyser at dette er fjerde gruppe med migrantar som blir sette i land frå sivile rekningsfartøy i år.

– Det viser at alt snakk om stengde hamner er akkurat det: Berre snakk!

FN er sterkt kritisk til den italienske migrantpolitikken og ber i eit brev frå 15. mai om at regjeringa trekker tilbake pålegget om å stenge hamner.

