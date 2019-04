Taylor Swift og Mohamed Salah på Time-liste

utenriks

Dei andre som prydar framsida av det årlege nummeret av bladet, er speakeren i Representanthuset, Nancy Pelosi, skodespelaren Sandra Oh, TV-journalisten Gayle King og skodespelaren Dwayne Johnson.

Inne i bladet har andre kjente personar med velvalde ord skildra dei 100 utvalde personane og kvalitetane deira.

Hillary Clinton seier at Pelosi er «eit levande bevis på at det må ei kvinne til for å få jobben gjort».

Liverpool-spelaren Mohamed Salah (26) er den klart største idrettsstjerna i Egypt, men han er òg eit «betre menneske enn fotballspelar», står det.

På Time-lista over folk med stor påverknadskraft er det i år ingen nordmenn, men derimot ein svenske: miljøaktivisten Greta Thunberg (16). Om Thunberg står det at ho er ein person som inspirerer unge, og som får apatiske vaksne til å kjenne skam.

Donald Trump, pave Frans, spesialetterforskar Robert Mueller og Michelle Obama er òg blant dei utvalde 100 på den fornemme lista.

(©NPK)