CNN: Mueller-etterforsking går mot slutten

utenriks

USAs justisminister Bill Barr planlegg alt i neste veke å kunngjere at Mueller er ferdig med etterforskinga si, opplyser kjelder med kjennskap til saka til CNN.

Førebuingane til justisdepartementet vitnar om at den to år lange etterforskinga av Russlands påståtte innblanding i den amerikanske valkampen no går mot slutten.

Når Barr har fått den hemmelegstempla rapporten vil han saman med medarbeidarane sine gjennomgå han, før han gir Kongressen eit samandrag, ifølgje CNN.

Barr sa i ei høyring i Senatet i førre månad at han vil publisere så mykje av rapporten som mogleg.

(©NPK)