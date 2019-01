Dødstalet stig etter eksplosjon i Mexico

utenriks

Tragedien fann stad på eit jorde i Tlahuelilpan i delstaten Hidalgo fredag ettermiddag. Over 600 menneske var til stades med bøtter og kanner for å få tak i bensin som spruta ut frå ein lekk oljeleidning, då den kraftige eksplosjonen skjedde.

– Etter tre dagar er omfanget av tragedien: 85 døde, talet har dessverre auka sidan fleire har mista livet på sjukehus, melder guvernøren i Hidalgo, Omar Fayad på Twitter.

Store skadar

Minst 72 får framleis behandling på ulike sjukehus, ifølgje Fayad, mange av dei så sterkt forbrente at dei ikkje er identifiserte. Tilstanden er alvorleg for fleire av dei skadde, og nokre har brannskadar på over 80 prosent av kroppen.

I det vanskelege arbeidet med å identifisere dei omkomne, tek rettsmedisinarar DNA-prøvar frå folk som saknar slektningar.

Tappehol

Det statlege oljeselskapet Pemex, som eig oljerøyret, seier tjuvar nokre timar før hadde bora eit ulovleg tappehol på oljeleidninga.

Fayad går hardt ut mot det han omtalar som ein etablert skikk, der folk snik til seg olje på denne måten.

– Det er eit alvorleg lovbrot, men folk flest ser ikkje på det som noko som får konsekvensar. Eg er sikker på at vi frå no av veit at dette kan forårsake stor skade for familiar, seier Fayad.

Drivstofftjuveri er eit stort problem i Mexico, der det blir anslått at det vart gjort forsøk på illegal tapping av drivstoff frå Pemex-røyrleidningar kvart 30. minutt gjennom heile 2018. Det vart bora heile 12.581 ulovlege tappehol dei første ti månadane i fjor.

(©NPK)