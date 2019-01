Katarina Frostenson forlèt Svenska Akademien

utenriks

Partane er òg vorte einige om å ikkje gå vidare med konflikten i retten.

Akademien har skulda Frostenson for å ha brote teieplikta, noko ho nektar for. Frostenson har på si side skulda Svenska Akademien for å ha brote forpliktingane sine til henne.

Frostenson får som ein del av forliket utbetalt ein månadleg sum, og i tillegg får ho fortsetje å bu i leilegheita som ho leiger av Akademien.

Frostensons advokat har tidlegare lagt vekt på at ho meiner å ikkje ha brote vedtektene for institusjonen. Dermed har ho rett til å vere medlem resten av livet. Advokaten la likevel til at ho var førebudd på å gå frivillig då ho «ikkje vil stå i vegen for» å rette opp att tilliten til Akademien.

Skandalen rundt Svenska Akademien blussa opp då 18 kvinner stod fram i Dagens Nyheter i november 2017 og fortalde at dei hadde vorte utsette for seksuell trakassering og overgrep av ein mann med nære band til Svenska Akademien.

Mannen vart først omtalt som «kulturprofilen», og vart seinare identifisert som Jean-Claude Arnault.

Svenska Akademien har eksistert sidan 1786 og vart oppretta av kong Gustav III. Institusjonen deler ut prisar og stipend innan språk og kultur, mellom dei Nobels litteraturpris.

