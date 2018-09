Stadig fleire sjølvmordsforsøk i overfylte leirar på Lesvos

utenriks

Hjelpeorganisasjonen beskriv forholda i dei overfylte leirane som uhyggelege. Over 11.000 flyktningar er no internerte på øya, nærare 9.000 av dei i Moria-leiren, som opphavleg var meint å huse rundt 3.000.

– Medarbeidarane våre ser kvar veke fleire tilfelle der tenåringar prøver å gjere sjølvmord eller skade seg sjølv, og vi må ofte rykkje ut etter kritiske valdshendingar i tilfelle der barn skadar seg sjølv, og der menneske ikkje har tilgang til akutt helsehjelp, opplyser Leger Uten Grenser.

Berre søndag kom det 320 nye flyktningar til Moria-leiren, og Leger Uten Grenser krev at noko blir gjort.

– Det er på høg tid at dei mest sårbare straks blir evakuerte til tryggare opphald i andre europeiske land, meiner hjelpeorganisasjonen.

– Noreg må stille opp

KrF-leiar Knut Arild Hareide seier at Noreg må ta opp situasjonen på Lesvos med EU-landa snarast og presse på for ei løysing.

– Noreg må melde inn at vi har viljen til å stille opp for ei felles løysing for desse flyktningane, seier han.

– Det går mot kaldare tider no, og det er ikkje tid for ei «vente og sjå»-haldning. Om Europa ikkje gjer noko no, er faren stor for at det kjem til å koste liv i vintermånadene, åtvarar Hareide.

Uhaldbare tilhøve

Den greske migrasjonsministeren, Dimitris Vitsas, medgjev at tilhøva i leirane på Lesvos er uhaldbare, særleg i Moria-leiren.

– Eg skal vere den første til å seie at forholda i Moria nærmar seg brestepunktet, seier han til Alpha Radio.

Ifølgje Vitsas er 3.600 menneske flytta frå Moria sidan juni, mens 5.700 andre i same perioden har komme til.

Berre dei to første vekene av september kom det 1.500 nye flyktningar til Lesvos, der dei må vente i månadsvis på å få behandla asylsøknadene.

Kloakken flyt

– Det er ikkje lenger plass, og dei søv no utan tak over hovudet. Dei har ikkje tilstrekkeleg med mat, og dei har ekstremt avgrensa tilgang til legehjelp, konstaterer Leger Uten Grenser.

Kloakksystemet i leiren har òg brote saman, og vatn frå tette røyr fløymer over telt og madrassar der barn ligg og søv. Fleire av dei tilsette i leiren streikar i protest mot forholda.

Berre dei svakaste, dei mest sårbare og dei som har fått innvilga asyl, får lov til å reise frå Lesvos til det greske fastlandet.

Styresmaktene i Hellas ønskjer å opprette endå fleire leirar på øya, noko dei lokale styresmaktene på Lesvos set seg imot.

