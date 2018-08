To arresterte etter skot mot USAs ambassade i Ankara

utenriks

Skota kom frå ein passerande bil. Det er ikkje meldt om personskadar.

Nyheitsbyrået Anadolu opplyser av bilen er funnen, og at to væpna menn vart oppdaga og arresterte i nærleiken. Begge skal ha kriminell bakgrunn.

Ifølgje nyheitsbyrået Ihlas var skota retta mot ei vaktbu ved ein av inngangane til ambassaden. Det vart losna totalt fire eller fem skot, ifølgje nyheitsbyrået.

Ein talsmann for ambassaden opplyser at ingen vart skadde, og han takkar òg det tyrkiske politiet for å ha reagert raskt på episoden.

Ambassaden er stengd denne veka i samband med feiringa av den islamske høgtida id al-adha.

Forholdet mellom USA og Tyrkia har vorte stadig meir anstrengt den siste tida som følgje av konflikten om pastoren Andrew Brunson. USA har sett i verk sanksjonar mot to tyrkiske ministrar og dobla tollen på stål og aluminium.

President Recep Tayyip Erdogan har svart med liknande straffetiltak og skuldar USA for å føre ein økonomisk krig mot Tyrkia.

Brunson er skulda for å ha hatt kontakt med den forbodne kurdiske organisasjonen PKK og Gülen-rørsla. Han sit i husarrest i Tyrkia etter å ha sete over halvtanna år i fengsel.

(©NPK)