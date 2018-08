Unntakstilstand i Genova etter brukollapsen

utenriks

Under ein pressekonferanse i Genova onsdag sa Conte også at regjeringa vil tilføra 5 millionar euro til eit nasjonalt krisefond.

– Dette er ein tragedie som er uakseptabel i eit moderne samfunn. Denne regjeringa vil gjera alt som står i vår makt for å hindra at noko liknande skjer igjen, sa statsministeren.

Han stadfesta at regjeringa ønskjer å ta frå selskapet Autostrade per l'Italia ansvaret for driftinga av brua i Genova. Det er allereie sett i gang ein prosess for å oppheva konsesjonen til selskapet.

Visestatsminister Luigi Di Maio har hevda at brua kollapsa fordi Autostrade per l'Italia og morselskapet Atlantia har brukt for lite pengar på vedlikehald. Autostrade Per Italia insisterer på at brua både blei vedlikehalden og nøye overvaka.

