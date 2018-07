Russland opnar for nytt møte mellom Trump og Putin

utenriks

Ambassadør Anatolij Antonov seier fredag at Russland «alltid er opne for slike førespurnader. Vi er budd på diskusjonar om dette».

Han understreka likevel at det er opp til russiske styresmakter å svare på invitasjonen frå Trump.

Det kvite hus opplyste torsdag at Trump har bedt USAs nasjonale sikkerheitsrådgjevar John Bolton om å invitere Putin til Washington i haust.

Trump har fått massiv kritikk etter toppmøtet med Russlands president Vladimir Putin i Helsingfors måndag.

Trump nekta då å stille seg bak amerikansk etterretnings konklusjon om at Russland prøvde å påverke presidentvalet i 2016. Då han kom heim til Washington hevda han likevel at han hadde forsnakka seg under pressekonferansen.

(©NPK)