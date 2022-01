Manchester United leiger ut midtbanespelar til Everton

sport

Det stadfestar klubbane måndag.

Van de Beek har hatt det tøft i United etter overgangen frå Ajax i 2020. 24-åringen har spelt 50 kampar for United, der ein stor del har vore som innbytar. Han har berre fått 27 kampar i ligaen for dei raude djevlane.

No er det klart at han blir leigd ut til Everton, der han skal få fart på karrieren under den nye manageren Frank Lampard. Lampard vart stadfesta som den nye trenaren til Liverpool-klubben tidlegare måndag.

– No kan eg seie at eg er ein Everton-spelar, eg er veldig glad og kan ikkje vente med å hjelpe laget, seier van de Beek.

– Eg synest dette er ein flott klubb. Det er verkeleg gode spelarar her, og eg kom fordi eg vil hjelpe dei med å klatre på tabellen, legg han til.

Everton har slite hittil i årets sesong og ligg på 16.-plass i Premier League med 19 poeng etter 20 kampar.

I avtalen skal det òg liggje ein opsjon på kjøp som Everton kan nytte seg av ved sesongslutt. Van de Beek har 19 landskampar for Nederland.

