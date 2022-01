Johaug-rival viste toppform før OL

sport

Det røper trenar Per Nilsson. Distansen ho gjekk, var 15 kilometer skiathlon, som er den første konkurransen til kvinnene i OL 5. februar.

Karlsson gjekk åleine, men opplegget var så likt ein konkurranse som mogleg.

– Det såg veldig bra ut. Kjensla og trykket i skigåinga fungerte veldig bra, seier trenaren til nyheitsbyrået TT.

Det er første gong på to år at Karlsson har trena normalt i januar. For to år sidan måtte ho ta ein pause på grunn av helseproblem. I fjor var ho skadd etter å ha falle i bakken under ei styrketrening på hotellrommet i Tour de Ski.

Karlsson er blant outsiderane til å utfordre Therese Johaug på den første distansen i OL. Fem dagar seinare er det 10 kilometer individuell start som ho slo Johaug i tidlegare i vinter.

Det svenske langrennslandslaget er på høgdesamling i italienske Livigno før avreise til Beijing.

