NRK-journalistane seier dei vart arresterte etter intervju med VM-sjefen

NRK-journalistane deltok på markeringa for at det er eitt år til avspark i meisterskapen, før dei deretter hadde eit lengre intervju med Nasser Al Khater.

Etter at dei kom til hotellet, vart dei frakta til politistasjonen, der dei var 32 timar før dei vart lauslatne.

– Det byrjar med avhøyr. Vi sit på kvart vårt rom, vi veit at vi er i nærleiken av kvarandre, men det er avhøyr som går føre seg i cirka åtte timar. Ein og ein blir avhøyrd, den andre sit berre og ventar, fortel Ekeland til NRK.

– Etter kvart kjem det inn ein jurist eller eit eller anna som har sett på saka vår, seier at dette ikkje ser bra ut og har lyst til å sende den vidare til mogleg varetektsfengsling, seier han.

Til slutt vart journalistane lauslatne etter å ha signert eit papir dei ifølgje Ekeland ikkje heilt forstod.

– Vi spør om utstyret vårt, men det får vi ikkje lov til å ha med. Men vi får i alle fall med bagasjen vår og går ut.

Qatarske styresmakter seier at journalistane vart arresterte fordi dei filma på privat område utan løyve.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen seier at Ekeland og Ghorbani har opptredd heilt i tråd med det som blir forventa av NRK-journalistar ute på jobb.

– Eg står her og er letta, men også med ei stoltheit over to medarbeidarar som har vore der nede og gjort ein viktig jobb, seier han.