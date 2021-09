Hansen mistar VM-kvalifiseringskampar med skade

sport

Det melder Rosenborg. Hansen måtte bytast ut på grunn av knesmellen i seriekampen på søndag mot Mjøndalen.

– Undersøkingar viser at André pådrog seg ein lett bandskade i kneet. Dermed ventar veker med alternativ trening, seier RBK-lege Reidar Due til nettstaden til klubben.

Hansen er førsteval på målvaktplass sidan Rune Almenning Jarstein har vore ute med sjukdom i lang tid. Han synest det er kjedeleg å gå glipp av dei kommande landskampane.

– Det er sjølvsagt veldig kjedeleg å miste dei kommande landskampane. Eg skal gjere det eg kan for at skadeopphaldet blir så kort som mogleg, slik at eg kan vere disponibel for RBK i ei svært spennande gulljakt og for landslaget når VM-billetten forhåpentleg blir sikra i november, seier Hansen.

(©NPK)