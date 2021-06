Wadji-magi forlengde Brann-krisa – åtte tap på ti kampar

sport

Kampen stod og vippa då klokka runda 73 minutt. Haugesund-spissen Wadji fekk ballen på 18 meter, vende vekk to Brann-forsvararar og kom seg fri i feltet. Åleine med Brann-målvakt Eirik Holmen Johansen tuppa han ballen mellom beina på sisteskansen til full jubel framfor 2000 tilskodarar i Haugesund.

Det var Wadjis tredje mål for sesongen, og Kåre Ingebrigtsen og co. måtte endå ein gong reise heim til Bergen med null poeng.

Brann er nedst på tabellen etter berre éin siger på ti kampar. Åtte har enda med tap. Til trygg plass er det tre poeng, men fleire av laga føre har to og tre kampar mindre spelt. Hovudtrenar Ingebrigtsen har hatt det heitt rundt øyra, men Brann-leiinga har heile vegen uttalt at jobben til trønderen ikkje har vore oppe til diskusjon.

– Det er aldri ei god kjensle å tape. Det er kjedeleg. Vi fortener det ikkje. Vi må halde fram med å jobbe hardt, sa innbytar Daouda Bamba til Discovery.

Med ein tidel av sesongen spelt for Brann byrjar det så sjå like mørkt ut som bortedraktene bergensarane spelte i torsdag kveld.

– Så lenge det er mogleg, må vi ha trua på det vi gjer. Men no skal eg gå inn i garderoben og deppe litt, sa Brann-forsvarar Ruben Kristiansen.

Haugesunds siger var den tredje for sesongen, og alle har komme dei fire siste kampane. Rosenborg borte er neste oppgåve for Haugesund onsdag neste veke, medan Brann skal prøve å snu trenden mot Lillestrøm same kveld.

Klinkande?

Kampen opna på roleg vis, og berre eit par antydningar til moglegheiter vart servert tilskodarane i vestlandsderbyet i innleiinga. Ikkje før 27 minutt var spelte kom det første skotet på mål.

Benjamin Tiedemann Hansen sette ballen i eige nett like før, men målet vart annullert for det dommaren meinte var ein dytt av Brann-spiss Aune Heggebø i forkant av situasjonen. Ingebrigtsen på sidelinja var tydeleg frustrert over avgjerda.

– Små dyttar skjer i boksen heile tida. Eg meiner det er «klink goal», sa Heggebø til Discovery.

– Eg får ein dytt i ryggen. Det er ikkje så mykje å snakke om. Det er klinkande frispark, svarte midtstoppar Tiedemann Hansen.

Avgjerda

Etter kvilen tok kampen seg litt opp, men det var langt mellom dei store moglegheitene. Kristoffer Velde fekk ei klarering i ansiktet på seks meter 20 minutt etter pause, men «avslutninga» gjekk utanfor.

Haugesund byrja å nærme seg, og Ingebrigtsens lag vart trykt bakover. Brann-målvakt Eirik Holmen Johansen hadde nokre utboksingar som såg halvfarlege ut, men heldt unna – til så lenge.

Då sørgde Wadji for den forløysande skåringa på lekkert vis. Dei siste minutta tok Brann litt meir over i banespelet, og på overtid kom moglegheita heile Bergen venta på. Filip Delaveris fekk ein dobbeltsjanse, men Egil Selvik redda og gav Ingebrigtsen endå meir å tenkje på i tida som kjem.

