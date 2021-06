Kristiansunds fine heimerekkje stoppa mot Mjøndalen

sport

Uavgjortresultatet kom nokre dagar etter at KBK rauk 0–3 i Haugesund. Vertane hadde ein liten sluttspurt, men klarte ikkje å få vinnarmålet som ville teke dei opp i fire strake heimesigrar.

Poenget var Mjøndalens første på bortebane sidan sigeren mot Sandefjord i sesongopninga. Vegard Hansens menn har gått seks strake kampar i Eliteserien utan å vinne.

Mjøndalen opna friskt og tok leiinga etter litt over eit kvarters spel. Frå fire meter vart Ole Amund Sveen målskårar. Han fekk ballen då ei KBK-klarering gjekk innom ryggen til Benjamin Stokke og spratt vidare innanfor boksen.

Ti minutt seinare var Stokke centimeter unna å doble til 2–0 mot gamle lagkameratar. Før den tid hadde Mjøndalen-målvakt Sosha Makani rydda meisterleg unna Brynjolfur Willumssons skot frå kort hald.

Måtte byte tidleg

Utlikninga kom mot slutten av 1. omgang. Torgil Gjertsen utnytta dårleg målvaktspel og heada inn 1–1. Det gjorde han på ein glitrande ball frå Liridon Kalludra.

– Det er den andre skåringa mi med hovudet, så den smakte godt, sa Gjertsen til Discovery i pausen.

Mjøndalen brukte to byte allereie før 2. omgang. Først måtte målskårar Sveen ut etter ein halvtime, og i pausen vart midtbanemann Stian Aasmundsen erstatta av Tonny Brochmann.

– Det nappa litt i baksida av låret. Då tek eg ingen sjansar. Eg er litt nervøs for at det er ein liten strekk, men vi får sjå det an i morgon, sa Sveen.

Tamt

Etter pause var det lange strekk med tamt spel. Ovenstad fekk umarkert setje hovudet på eit godt innlegg i det 51. minuttet, men forsøket frå seks meter gjekk rett på Sean McDermott i KBK-buret.

Med snautt 20 minutt igjen kom det fem byte (KBK tre, Mjøndalen to) på kort tid, men fleire skåringar kom aldri.

Etter ni kampar ligg KBK på tredjeplass med 16 poeng. Mjøndalen er nummer 13 med dei sju poenga sine på sju oppgjer.

Kristiansund reiser om ei veke nordover for å møte Tromsø på Alfheim neste runde, medan Mjøndalen tek imot Odd.

