EM held fram for Danmark: – Ein kjem til å sjå noko spesielt i Parken torsdag

– Vi har merka støtta overalt, og det er noko vi set utruleg stor pris på. Eg veit at Danmark står for at vi står saman i motgang. Og eg er ikkje i tvil om at ein kjem til å sjå noko spesielt i Parken torsdag. Ikkje berre for oss spelarar, men for alle folk, sa Barcelona-spelar Martin Braithwaite då han møtte pressa for første gong etter kollapsen til Eriksen.

Tilstanden til midtbanestjerna er rapportert å vere stabil etter hjartestansen på laurdag. Meisterskapen går vidare, og den danske troppen må prøve å mobilisere i ein vanskeleg situasjon. Belgia, ein av meisterskapsfavorittane, er neste oppgåve.

– Det er noko eg ser fram til. Og eg bruker det som motivasjon til å gå ut og spele fotball for Christian torsdag, seier Braithwaite.

Stjernespissen til Belgia, Romelu Lukaku, opna med to skåringar då landslaget hans slo Russland i det første oppgjeret laurdag kveld. Han fann umiddelbart eit kamera og sende ei helsing til den gode vennen og klubbkameraten sin i Inter.

– «Chris, Chris. Styrke, gut. Eg elskar deg», sa Lukaku.

– Framleis i turneringa

Med null poeng og to kampar igjen bør Danmark helst få med seg noko mot Belgia før den siste kampen mot Russland. Likevel kan det halde med tre poeng for å bli ein av dei fire beste tredjeplasserte laga som går vidare.

– Vi er framleis i turneringa, og vi er framleis eit lag, som vi alltid har vore, og vi kjempar til det siste, seier målvakt Kasper Schmeichel.

Søndag trena ikkje det danske laget. Måndag etter pressemøtet var laget samla på banen igjen og prøvde å gjere situasjonen normal igjen så langt det lét seg gjere.

Det har òg vore eit ønske frå Eriksen i samtale med spelargruppa: At dei danske spelarane skal sjå framover.

– Han fortalde på sin eigen måte at vi skulle sjå framover mot kampen torsdag. Det betydde mykje, seier midtbanekollega Pierre-Emile Højbjerg.

– Gi vårt beste

Torsdag blir det plass til 25.000 tilskodarar i nasjonalarenaen til Danmark, der Eriksen nok vil liggje langt framme i medvitet til spelarar, trenarar og tilskodarar. Danmark skal prøve å få med seg noko etter 0-1-tapet for Finland i EM-innleiinga.

– Det viktigaste i denne situasjonen er at vi gjer som vi alltid har gjort, og som vi gjorde her for litt sidan. Vi skal gi vårt beste. Nokre gonger er vårt beste ikkje nok, men så lenge vi gjer det, kan vi sjå kvarandre i auga og seie at vi gjorde det vi kunne, sa Schmeichel.

