Superligaprosjektet kollapsa – alle seks engelske klubbar trekte seg

Manchester City var den første av dei tolv involverte klubbane som offisielt kunngjorde at dei likevel ikkje vil slutte seg til den europeiske utbrytarligaen. Chelsea var den siste som offisielt stadfesta neiet sitt, men det var første klubb som hoppa av.

– Som meldt tidlegare i kveld kan Chelsea stadfeste at vi har starta prosessen med formelt å trekkje oss frå gruppa som planlegg ein europeisk Super League, skreiv klubben.

Allereie før 20.00 norsk tid melde BBC og andre medium at Chelsea hadde ombestemt seg og ikkje ville vere med. Like før midnatt norsk tid melde Liverpool, Manchester United, Arsenal og Tottenham med nokre minutts mellomrom at dei ikkje lenger vil vere med i den omstridde ligaen.

Drygt halvannan time seinare stadfesta Chelsea som siste engelske klubb neiet sitt.

– Liverpool kan stadfeste at deltakinga vår i planane om skiping av ein europeisk Super League er avvikla, melde klubben på Twitter.

Rett etter følgde Manchester United opp med denne Twitter-melding: – Vi kjem ikkje til å delta i den europeiske superligaen.

– Vi har lytta nøye til reaksjonen frå tilhengjarane våre, britiske styresmakter og andre viktige involverte, utdjupa klubben.

Arsenal bad i eit ope brev til tilhengjarane sine om tilgiving.

– Vi gjorde ein feil, og vi ber om unnskyldning, står det.

Tottenham-formann Daniel Levy bad òg om unnskyldning «for angst og uro som vi har forårsaka» med ESL-planane.

Sinne vart jubel

Ein time før Chelsea skulle møte Brighton i Premier League-kamp melde BBC at klubben ville trekke seg frå Super League. Nyheita sprakk medan hundrevis av sinte Chelsea-supporterar demonstrerte utanfor Stamford Bridge, og det førte til stor jubel.

BBC melde litt før halv ni norsk tid at også Manchester City trekker seg frå Super League-deltaking, og to timar seinare stadfesta klubben det på nettstaden sin.

Eit krisemøte blant dei 11 attverande klubbane vart avslutta utan ein klar konklusjon anna enn at prosjektet vaklar på kanten av avgrunnen. Litt seinare rasa avmeldingane frå dei engelske klubbane inn.

Dermed står det att tre italienske og tre spanske klubbar. I Spania blir det rapportert at Atlético Madrid òg vil hoppe av, medan Barcelona vil overlate til medlemmene å avgjere om klubben skal delta.

Uansett virke superligaprosjektet heilt dødt berre to døgn etter at det vart offentleggjort.

Samla

– Vi ønskjer nyheita om at nokre klubbar har vedteke å oppgi planane om deltaking i ein europeisk superliga velkommen. Dette trua heile fotballpyramiden. Det var ein situasjon som kunne ha splitta fotballen, men i staden har den sameina oss, skriv Englands fotballforbund i ei fråsegn før dei fire siste klubbane hadde slått retrett.

