Europeisk superliga stadfesta – mot borgarkrig i fotballen

I ei fråsegn gitt att på nettstadene til klubbane og på ein nyoppretta Super League-nettside blir det opplyste at Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham frå England, Atlético Madrid, Barcelona og Real Madrid frå Spania, Inter, Juventus og Milan frå Italia skal delta i ei turnering som skal innleiast «så snart som mogleg», med kampar i midtveka. Dei vil seinare òg etablere ein tilsvarande kvinneliga.

– Tolv av Europas leiande fotballklubbar har i dag komme saman om å offentleggjere at dei er samde om å etablere ei ny turnering, Super League, styrt av grunnleggjarklubbane, står det.

Det er meininga at ytterlegare tre klubbar skal slutte seg til dei før den første sesongen. Det står at ein ser fram til å ha diskusjonar med Uefa og Fifa for å «arbeide saman i ein partnarskap for å skape dei beste resultata for den nye ligaen og for fotballen generelt».

Det kan bli vanskeleg. Planane er fordømde av Uefa og fotballstyresmaktene i heimlandet til klubbane, som truar med å stengje ute deltakande klubbar frå både nasjonale og internasjonale turneringar.

– Danninga av Super League kjem i ei tid der den globale pandemien har akselerert ustabiliteten i den økonomiske modell for europeisk fotball. I ei rekkje år har vi hatt eit mål om å forbetre kvaliteten og intensiteten i eksisterande europeiske turneringar, og å skape eit format der toppklubbar og -spelarar kan konkurrere regelmessig, skriv klubbane.

Motstand frå ECA

Alle klubbane er medlemmer av Den europeiske klubbforeininga (ECA), som organiserer 246 av dei leiande europeiske klubbane. ECA sa i ei fråsegn søndag kveld at ein framleis ønskjer å samarbeide med Uefa om europeiske turneringar og at foreininga er sterkt mot ein lukka utbrytarliga.

Bayern München og Paris Saint-Germain har til liks med alle andre tyske og franske klubbar sagt nei til deltaking.

Det er planlagt ein liga med 20 klubbar, og 15 («Founding clubs») skal vere permanente medlemmer. Ein vil etablere eit kvalifiseringssystem slik at ytterlegare fem klubbar kan kvalifisere seg basert på oppnådde resultat førre sesong.

Både kjende fotballprofilar, supportergrupper og politikarar reagerer kraftig på planane. Den engelske supporterunionen (FSA) seier i ei fråsegn at dei vil kjempe mot superligaplanane.

Sterkast er likevel reaksjonane frå fotballstyresmaktene. Klubbane som blir med, blir trua med utestenging frå nasjonale ligaer og internasjonale turneringar dersom dei sluttar seg til ein utbrytarliga.

Felles front

I ei pressemelding frå Det europeiske fotballforbundet søndag melde Englands fotballforbund og Premier League, Spanias fotballforbund og La Liga, Italias fotballforbund og Serie A at dei hadde funne ut at engelske, spanske og italienske klubbar planla å offentleggjere danninga av ein lukka superliga.

– Om dette skulle skje, vil vi gjenta at vi saman med Fifa og alle i medlemsforbundet vil stå saman for å stoppe dette kyniske prosjektet, som er basert på eigeninteressa til nokre få klubbar i ei tid der samfunnet meir enn nokon gong treng solidaritet, står det.

– Vi vil vurdere alle tilgjengelege tiltak, både juridiske og sportslege, for å hindre at dette skjer. Fotball er basert på opne konkurransar grunna i sportslege merittar, og det kan ikkje vere annleis.

Det vart gjort klart at klubbar som vel å bryte ut blir ramma av harde konsekvensar.

Blir bannlyst

– Som tidlegare meldt av Fifa og dei seks kontinentale forbunda, vil klubbane det gjeld bli bannlyste frå alle andre turneringar, både nasjonale, kontinentale eller globale, og spelarane deira kan nektast å spele for landslaga sine, står det vidare.

– Vi takkar klubbane i andre land, særleg dei franske og tyske klubbane, som har nekta å slutte seg til dette prosjektet. Vi ber alle fotballelskarar, tilhengjarar og politikarar til å slutte seg til kampen vår mot eit slikt prosjekt.

Juventus-styreformann Andrea Agnelli, som er utnemnt til viseformann i Super League, trekte seg søndag frå vervet som styreleiar i ECA og styrevervet i Uefa. I uttalen på nettstaden til klubben står det at ein vil treffe rettslege skritt dersom Juventus blir nekta deltaking i Serie A eller andre turneringar.

Trusselen om ein utbrytarliga har dukka opp med jamne mellomrom, og er ofte brukt som brekkstong frå dei store klubbane for å oppnå fleire av sine krav og ønskjer når det gjeld avviklinga av dei store turneringane, som Meisterligaen.

Ikkje tilfreds

Uefa meinte å ha hindra utbrytarplanar med dei omfattande endringane i Meisterligaen som skal vedtakast på eit styremøte måndag. Dei får verknad frå 2024. ECA sa seg fornøgd med endringane der talet på deltakarar blir utvida til 36 og kvart lag speler ti gruppekampar i staden for berre seks.

– Vi meiner at det ein har komme fram til ikkje løyser dei grunnleggjande problema, mellom dei behovet for kampar av høg kvalitet og ytterlegare økonomiske ressursar til fotballpyramiden, skriv utbrytarklubbane i uttalen sin.

Dei hevdar at den nye ligaen ikkje berre vil generere høgare inntekter til dei deltakande klubbane, men framfor alt òg meir pengar til fotballen generelt, gjennom «solidaritetsbetalingar» som ifølgje uttalen vil bli «betydeleg høgare enn det dagens europeiske turneringar skaper, og som blir venta å bli meir enn 10 milliardar euro i første periode klubbane har bunde seg for».

Det blir òg peika på berekraft, sidan alle klubbane skal binde seg til eit regelverk for utgiftsrammer.

