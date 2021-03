Hovland heilt oppe i tetkampen etter knallrunde – kjempar om 15 millionar

sport

Nordmannen låg på andreplass etter å ha fullført runden sin og er sju slag under par totalt etter to rundar. Canadiaren Corey Connors leidde ni slag under par då Hovland var ferdigspelt fredag.

Fleire golfarar i tetkampen har enno ikkje fullført rundane sine fredag, men dei skal gå svært godt viss dei skal få vesentleg avstand ned til Hovland før dei avsluttande rundane i helga.

Hovland fekk ein knallstart på runden på fredag og avslutta også sterkt med birdie på tre av dei fire siste hola.

Birdie frå bunkeren

Den norske golfstjerna opna andrerunden fredag på best mogleg måte med ein lekker birdie på det første holet, det tiande holet på banen. Førsteslaget var midt i fairwayen, medan andreslaget la seg nokre få meter unna holet.

Puttaren var varm frå første holet, og nordmannen hadde dermed få problem med tredjeslaget, som gav birdie. Birdie vart det òg på det tredje, femte og sjuande holet for nordmannen.

På Hovlands tredje hol enda han i bunkeren på førsteslaget, men slo seg opp med andreslaget og leverte eit enormt tredjeslag som opna sjansen for birdie. Den tok han vare på med ein ny sterk putt.

Ein bogey på fjerdeholet var det einaste som øydela i den sterke starten. På hol 14 var han berre centimeter unna ein hole-in-one.

Avslutta krutsterkt

Etter ein tur i klubbhuset såg det ut til at Hovland hadde mista litt av gløden. På hol 2 og 4 vart det bogey.

Men så slo Hovland til med birdie på tre av dei fire avsluttande hola.

Dermed gjekk Hovland dagen fire slag under par. Det gjer at han er med i kampen om sigeren for fullt når turneringa blir avslutta i helga.

Vinnaren av turneringa får med seg 1,674 millionar dollar, nesten 15 millionar kroner.

