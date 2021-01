Andrine Hegerberg ute i lang tid med korsbandskade

sport

Hegerberg opplyser sjølv om skaden på Twitter:

«Jeg er knust over å kunne fortelle at jeg har røket korsbåndet. Det er vanskelig å finne ord til å beskrive det. Jeg har dedikert hele livet mitt til denne sporten, og jeg vil uten tvil gjøre alt for å komme tilbake».

På rundt same tid i fjor opplevde veslesøstera til Roma-spelaren, Ada Hegerberg, å få ein liknande skade. Korsbandet til Lyons superstjerne rauk i det høgre kneet under trening.

Sidan har ho ikkje spelt for Lyon. Då kneproblema var lækte i september, måtte ho gjennom ein operasjon etter eit trøyttleiksbrot i leggbeinet.

Samtidig som Ada Hegerberg er i opptrening og nærare seg eit fotballcomeback, må søstera bruke store delar av 2021 på å komme seg gjennom eit langt skadeavbrekk.

Andrine Hegerberg har vore utanlandsproff sidan ho forlét Stabæk i 2012. Ho var i klubbane Turbine Potsdam (Tyskland), Göteborg (Sverige), Birmingham (England) og Paris-Saint-Germain (Frankrike) før overgangen til Roma sommaren 2019.

Hegerberg-søstrene har begge halde seg utanfor det norske landslagsmiljøet sidan EM-fiaskoen i 2017.

