sport

27 år gamle Thingnes Bø har omsider fått trofeet heim etter at han vann verdscupen samanlagd i mars. Med sine to strake samanlagdtitlar førebur han seg til ein ny sesong der han kan hamne i selskap med berre tre skiskyttarar som har klart å vinne verdscupen for menn tre år på rad.

– Det viktigaste er å vinne verdscuptotalen. Så leitar ein litt etter morosame rekordar når ein har moglegheit til det. Sjølvsagt har eg lyst på ei kule til. Eg er offensiv nok til å ønskje meg det. Eg blir gjerne med i den klubben, seier Thingnes Bø til NTB.

Vinn-vinn-vinn

Tyske Frank Ullrich vann verdscupen samanlagd tre år på rad frå 1978/79-sesongen.

Det same gjorde franske Raphaël Poirée då han vann tre samanlagdtitlar frå 1999/00-sesongen og til 2001/02.

Landsmannen hans Martin Fourcade nøgde seg ikkje med tre, men sju på rad frå 2011/12-sesongen og fram til Thingnes Bø stoppa den rekkja i 2018/19.

Ole Einar Bjørndalen står med vanvettige 95 individuelle sigrar i verdscupen (éin i langrenn) og seks samanlagdsigrar i verdscupen. Men han vann aldri samanlagdkula tre år på rad. Bjørndalen vann i 2004/05 og 2005/06, men tyske Michael Greis sette ein stoppar for nummer tre året etter. Då kom Bjørndalen elles på 2.-plass, før han vann dei to neste åra igjen.

Mykje borte

Thingnes Bø droppa høgdesamling i Italia på grunn av den nye situasjonen sin heime. Som far til Gustav, som vart fødd i januar, ønskte han seg eit meir «sivilt liv» før sesongen for alvor set i gang.

Han angrar ikkje på at han ikkje drog til høgda i Italia slik som dei fleste av landslagsløparane.

– Nei. Det er lett å vere etterpåklok, men eg trur fort at eg hadde valt det same ti av ti gonger. Akkurat det kan eg stå for, for det er noko eg tenkte grundig gjennom i forkant, seier stryningen, som understrekar at han har fått gjort ein god jobb i Noreg.

– Eg har fått gått litt på ski på Sjusjøen. Det har vore ein veldig bra periode.

– Dei andre har ikkje eit forsprang på deg?

– Det får ein aldri svar på. Det kan tenkjast, det. Planen for landslaget skal optimalisere til best mogleg form. Sånn sett kan du seie det, men det betyr ikkje at det er dårleg å ta eit val om å bli heime. Ein er jo borte heile vinteren, så ein kan ikkje vere med på alt lenger, erkjenner han.

(©NPK)