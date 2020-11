Kjensleladd då Napoli hylla Maradona – stadion får hans namn

sport

– Diego er ei legende og kjem aldri til å døy, sa trenar Gennaro Gattuso.

– Sidan i går har atmosfæren i byen vore merkbart ulikt. Vi håpar å vinne eit trofé for han. For lenge har det berre vore snakk.

Supporterane til klubben slapp ikkje inn på San Paolo, der Maradona i si tid trylla med ballen og førte den søritalienske klubben til sine to første seriegull og til Uefa-cuptittel. I staden samla mange av dei seg utanfor, der det vart sunge og ropt til ære for argentinaren.

Det vart gjennom dagen lagt ned supportereffektar og tent lys for Maradona.

Stadion kjem ikkje lenger til å heite San Paolo.

– Eg meiner det er rett å gi stadion ditt namn slik at vi framleis kan ha deg med oss, skreiv klubbpresident Aurelio De Laurentiis på nettstaden til klubben, i ein tekst vendt til Maradona.

Ein plakett vart sett opp ved inngangen til stadion med påskrifta «Diego Armando Maradona stadion».

I hjarta våre

Kort tid før kampen kom lagkaptein Lorenzo Insigne og Tommaso Starace ut til fansen som var samla utanfor stadion og la ned ein krans.

– Maradona betyr mykje for meg og for alle napolitanarar. Han har alltid stått opp for oss, han har alltid hatt oss i hjartet sitt, og vi må gjere det same med han, sa Insigne.

Inne på stadion vart klipp frå Maradonas karriere vist på storskjermen allereie frå oppvarminga, og alle Napoli-spelarane bar drakt nummer 10 med Maradonas namn på ryggen i minutta før kampen.

Som på alle meisterligakampar onsdag og europaligakampar torsdag vart Maradona minna med eitt minutts stille før kampstart. I Napoli var det minuttet spesielt spekka med kjensler.

Napoli var berre på tredjeplass i gruppa si før kampane på torsdag, men passerte Real Sociedad og AZ Alkmaar etter at dei spelte 0–0 i Nederland.

Armando skåra

Eit sjølvmål av Armando Anastasio gav Napoli leiinga rett før pause. Anastasio, som er fødd i Napoli, endra retning på Matteo Politanos avslutning som var på veg inn i mål. Dermed vart Rijekas venstreback oppført som målskårar.

Hirving Lozano fastsette resultatet kvarteret før slutt. Napoli er dermed to poeng føre Real Sociedad og AZ.

Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø spelte heile kampen for AZ torsdag, medan Håkon Evjen var unytta reserve.

Napoli skal spele borte i Alkmaar og heime mot Real Sociedad i dei to siste rundane.

