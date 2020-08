Skiskyttar Christiansen til Italia trass reiserådet frå statsministeren

sport

Landslagsløparen har ifølgje VG kome til at det er heilt nødvendig for han å få gjennomført det planlagde høgdeopphaldet i Lavazé.

– Eg hadde ikkje drege viss eg ikkje synest at dette er absolutt nødvendig for min dele. Dei andre skiskyttarane vil ikkje reise, men vi er ulike med ulike behov. Skal eg gidde å satse og gå skirenn i høgda i framtida, er eg nøydd til å ta dei grepa som må til. Høgdetrening er høgst nødvendig for at Vetle Sjåstad Christiansen skal drive med skiskyting, seier Christiansen til avisa.

28-åringen hevdar vidare at smittetala nett no er lågare i det området han skal opphalde seg enn dei er i Oslo.

– Det er meir risikofylt å bu og leve her i Oslo enn i Nord-Italia. Eg hadde uansett ikkje drege viss eg ikkje hadde vore sikker på at dette ville gå bra, seier han.

Ingen av resten av skiskyttarane deltek på høgdeopphaldet, og Christiansen betaler ifølgje VG kostnadane sjølv.

