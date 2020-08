LeBron James: – Eg kunne ikkje brydd meg mindre om at Trump ikkje vil sjå oss spele

sport

Den amerikanske presidenten sa i eit intervju med Fox News tidlegare denne veka at han ikkje orkar å sjå på når spelarar kneler medan nasjonalsongen til USA blir spelt.

Det sjølv om spelarane sjølv har sagt at det er for å protestere mot brutaliteten til politiet og sosial urettferd, og ikkje som ei fornærming mot flagget, militæret eller nasjonen.

– Eg synest det er skammeleg. Vi har jobba mykje med NBA, for å få ligaen i gang. Og så ser eg spelarane knele når nasjonalsongen blir spelt. Det er ikkje akseptabelt, sa han i intervjuet.

Bryr seg ikkje

– Når eg ser spelarar knele, slår eg av kampen. Då har eg inga interesse om å sjå laga spele.

James meiner Trump ikkje treng å stresse med å sjå ein NBA-kamp igjen.

– Eg trur ingen i basketballmiljøet er lei seg for at Trump ikkje vil sjå på oss spele lenger. Vi kunne ikkje brydd oss mindre, sa James etter at hans Los Angeles Lakers tapte 86–105 for Oklahoma City Thunder.

Toppseeda

– Kampane kjem til halde fram, sjølv om han ikkje vil sjå på. Eg sit her no og snakkar for alle NBA-spelarar – vi bryr oss ikkje om at han ikkje vil sjå på, heldt James fram.

Lakers er elles toppseeda i Western Conference for første gong på ti år når sluttspelet startar, så LeBron og stjernemakkeren hans Anthony Davis kjem til å kvile mykje i dei siste fire grunnseriekampane.

Førre gong Lakers var best i vest, var i 2010, då Kobe Bryant ikkje gav seg før han hadde ført laget heilt til det som vart klubbens 16. og den femte og siste NBA-tittelen hans. Klubblegenda Bryant døydde i ei helikopterulykke i januar i år.

