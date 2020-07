Slik blir fotball-VM i 2022 – finale seks dagar før julaftan

sport

Onsdag presenterte Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) datoar og klokkeslett for kampane og dessutan kva arena finalen skal spelast på under VM-sluttspelet om dryge to år.

Av informasjonen som vart offentleggjord kjem det fram at det skal spelast fire gruppekampar dagleg frå sluttspelet blir innleidd 21. november. Vertslandet Qatar speler opningskampen som er lagt til Al Bayt-arenaen, som rommar 60.000 tilskodarar.

Finalen går på Lusail Stadium, med plass til 80.000 publikummarar, 18. desember.

Fire tidspunkt

Gruppespelet blir gjennomført over tolv dagar. Kvar dag blir det spelt kampar klokka 11, 14, 17 og 20 norsk tid. Den avsluttande runden med gruppekampar, der kampane skal spelast likt, startar klokka 16 og 20. Det same gjeld kampane i utslagsrundane.

Finalen 18. desember blir spelt med start klokka 16 norsk tid.

Det har vorte reist kritikk rundt bygginga av anlegga i Qatar. Jamleg har det vore avslørt nær slaveliknande forhold for arbeidarane, som ofte kjem frå afrikanske og andre asiatiske land. Ifølgje den internasjonale arbeidstakarorganisasjonen ITUC har fleire tusen menneske mista livet i arbeidsulykker.

Massive reaksjonar

Nyleg melde menneskerettsorganisasjonen Amnesty at rundt 100 arbeidarar som har jobba med fasaden på Al-Bayt-arenaen i Doha ikkje hadde fått lønn på sju månader.

VM-arrangøren skal ha innrømt at dei har kjent til at det har vore forseinkingar i utbetalinga av lønn heilt sidan 2019.

Då Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) i 2010 tildelte Qatar meisterskapen, kom det massive reaksjonar og påstandar om korrupsjon.

Sluttspelet om to år er flytta til hausten på grunn av varmen.

(©NPK)