Sjølvsikker Zlatan: – Milan hadde vunne Serie A om eg hadde vore her heile sesongen

Svensken kom til Milan frå LA Galaxy i desember i fjor. Han meiner den italienske storklubben hadde vunne ligaen om han hadde vore der frå sesongstarten i august 2019.

– Viss eg hadde vore her frå starten, hadde vi vunne Serie A, sa han til TV-kanelen DAZN etter snuoperasjonen på tysdag, ifølgje Daily Mail.

– Eg er president, trenar og spelar, men får berre betalt for å vere spelar, heldt svensken fram sjølvsikkert.

Han har berre kontrakt ut denne sesongen med Milan.

Snudde

Tysdag såg det mørkt ut for dei svarte og raude mot Juventus då Cristiano Ronaldo sette inn 2–0 etter 53 minutt. Så starta den elleville snuoperasjonen.

Ibrahimovic banka ballen i hjørnet på straffe til 1–2 etter 62 minutt. Fire minutt seinare gav svensken ballen til Franck Kessie, som skaut via Danilo og i mål.

Den svenske 38-åringen vart bytt ut rett etter 2–2-målet, men det verka ikkje å ha noko å seie. Ungguten Rafael Leao lurte inn 3–2 etter 67 minutt, før Ante Rebic hamra ballen i nettaket og fastsette sluttresultatet til 4–2 ti minutt før full tid.

– Eg er gammal, det er ingen løyndom. Men alder er berre eit tal. Eg trenar bra og har klart å finne ein balanse. Det kjennest bra no. Eg gjer alt for å hjelpe laget på alle moglege vis.

Ingen fans

Dessverre for Milan-spelarane var det ingen fans som kunne feire opphentinga. Det synest Ibrahimovic er leitt.

– Det er ting vi ikkje kan kontrollere. Å spele utan fans er synd, ein rar situasjon. Men vi gjer jobben vår og er profesjonelle. Det kan hende at kampane med fans i mars var det siste fansen har sett meg på San Siro, sa han.

Sigeren var av det viktige slaget for Milan, som tok seg forbi både Napoli og Roma. Ibrahimovic og co. er no nummer fem med sju kampar igjen. Det gir europaligaspel.

