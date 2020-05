Fersk Start-spelar har fått sesongen øydelagd

sport

Det var under treninga på laurdag at den storvaksne 26-åringen fekk ei vriding i kneet. Undersøkingar i etterkant viste at det fremre korsbandet er roke, skriv Start på nettsida si.

Gjesdal må opererast, og det blir venta over eit halvt år med behandling og opptrening.

– Først og fremst er det utruleg synd for Henrik, som verkeleg var på gang etter å ha vore litt småskadd i starten av tida hans her. No må vi sørgje for at han får best mogleg oppfølging, slik at han er klar til neste sesong, seier Start-trenar Joey Hardarson.

Bergensaren Gjesdal kom frå Kristiansund i januar.

– Fotballen kan av og til vere brutal. Eg hadde verkeleg sett fram til å bidra på banen for Start i år. Å få ei slik nedslåande melding rett før seriestarten er vanskeleg å ta innover seg. Samtidig veit eg at skaden er skjedd, og det einaste eg kan gjere no, er å sjå framover. No håpar eg å gjennomføre operasjon dei neste dagane. Så startar ein lang, hard jobb for å kome endå sterkare tilbake i 2021, seier Gjesdal.

(©NPK)