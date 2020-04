Premier League utsett på ubestemd tid, ber spelarane om å godta lønnskutt

sport

Etter det førre møtet var ambisjonen å byrje å spele igjen i byrjinga av mai, men klubbane er i dagens situasjon samde om at det vil vere for tidleg. Målet er framleis å fullføre sesongen, men det vart understreka at det blir spelt kampar igjen først når det er med fulle støtte frå styresmaktene og i tråd med dei medisinske råda.

På telefonmøtet på fredag vart det òg vedteke å innleie samtalar med spelarforeininga i håp om å oppnå lønnskutt på 30 prosent under koronaviruskrisa. Av solidaritetsomsyn vart det òg vedteke å forskotere 125 millionar pund (1,6 milliardar kroner) i økonomisk støtte til klubbane i dei fem divisjonane under Premier League.

Desse klubbane er svært hardt ramma av at sesongen er sett på vent, og fleire av dei risikerer å gå under om dei ikkje får hjelp.

Møter PFA laurdag

– Som følgje av dei store økonomiske tapa etter at kampaktivitetane vart stoppa, og for å verne tilsetjingsforholda på alle nivå i den profesjonelle fotballen, vart Premier League-klubbane samrøystes samde om å konsultere spelarane sine med håp om å oppnå situasjonsbestemde kutt og utsett lønn som til saman svarer til 30 prosent av bruttoårslønna, heiter det i ei fråsegn.

Ligaen sa at det allereie laurdag vil bli halde eit møte med spelarforeininga (PFA) om saka.

Krisehjelpa til klubbane i dei tre divisjonane i English Football League (nivå to til fire) og dei to divisjonane i National League (fem og seks) vart òg samrøystes vedteken.

– Klubbane våre er klar over dei alvorlege vanskane klubbane nedover i fotballpyramiden har, står det.

Blir fortløpande vurdert

For Premier League-klubbane er det viktig for økonomien å spele sesongen ferdig, ettersom ein elles vil miste store TV-inntekter. Å fullføre sesongen er framleis målet.

– Datoen for oppstart av kampane blir fortløpande vurderte med alle dei involverte alt etter korleis covid-19-pandemien utviklar seg. Målet er framleis at alle nasjonale liga- og cupkampar skal spelast, står det i fråsegna.

Sidan det ikkje vart vedteke nokon ny startdato, er ligaen i praksis utsett på ubestemd tid.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har rydda unna alle internasjonale kampar i sommar, slik at dei nasjonale klubbturneringane kan fullførast. Uefa oppmodar sterkt til at dette blir gjennomført.

Ut over støtta til klubbar i andre ligaer løyvde Premier League òg 20 millionar pund (255 millionar kroner) i støtte til det britiske helsestellet (NHS) og roste hjelpearbeidet klubbane gjer i lokalmiljøa sine.

