Norske symjehåp står over EM – prioriterer OL-førebuingar

Koronakrisa har tvinga fram utsetjingar og avlysninger av ei rekke meisterskap. Symjesporten er ikkje noko unntak. Opphavleg skulle det vore kjempa om EM-medaljar i Budapest neste månad.

Nett no er meisterskapen i Ungarn utsett til i august, men det heftar betydeleg uvisse rundt om det lèt seg gjennomføre òg då.

For å gjera framtida føreseieleg for både utøvarar og trenarar er det frå norsk side vedteke at ein i alle tilfelle ikkje reiser til Budapest.

– Tanken min var at eit EM kan vere viktig, men eg trur det er svært sannsynleg at det blir flytta eller utsett endå ein gong. Det veit vi ikkje enno, men for oss var det viktig å ta ei avgjerd rundt korleis vi skal prioritere, seier landslagssjef Petter Løvberg til NTB.

Trenarråd

Han inviterte difor alle trenarar som har landslagsutøvarar under vingane sine, med på råd. Den einstemmige konklusjonen vart at det var lite føremålstenleg å førebu seg til ein meisterskap ein ikkje veit om blir noko av.

– Mest sannsynleg er det mange som kjøper seg litt tid og skal sjå korleis det går. Då sit vi kanskje på gjerdet og veit ikkje heilt kva vi førebur oss til. Skal vi førebu oss mot EM, eller skal vi legge eit godt grunnlag mot det som skjer neste sesong? seier Løvberg.

På norsk side førte det til at ein tok eit val.

– Viss det er sånn at dei utan omsyn til kostnaden vil arrangere eit EM i Budapest i august, stiller rett og slett ikkje vi, legg til den norske suksesstrenaren.

Han opplyser at avgjerda som er teken, er formidla til leiinga i Det europeiske svømmeforbundet.

I staden for EM-førebuingar skal Henrik Christiansen og resten av svømmeeliten bruke tida til gode førebuingar inn mot det som truleg blir ein spennande sesong i 2021.

Flytte-problematikk

Tokyo-OL er allereie flytta til neste sommar. Det fører igjen til at den planlagde verdsmeisterskapen i japanske Fukuoka, som skulle vore arrangert frå 16. juli til 1. august i 2021, må flyttast. Skulle òg EM-et i sommar i Budapest bli ytterlegare utsett, kompliserer det logistikken ytterlegare.

Landslagssjef Løvberg ser tre scenario for Fukuoka-VM. Utsetjing til 2022 er éin variant, alternativt blir meisterskapen flytta anten til våren eller hausten neste år. Skulle VM ende opp med å bli flytta til 2022, kan det gi plass til eit eventuelt utsett EM på vårparten neste år.

– Viss eg hadde fått bestemme, hadde eg rådde dei til å flytte VM til 2022 og at EM går neste vår, seier Løvberg og peikar på at Noreg tidlegare har hatt OL-suksess etter å ha kunna bruke eit EM nokre månader tidlegare som ein viktig del av oppkøyringa.

– I 2008 hadde vi eit EM i Eindhoven i april. Der tok Noreg to medaljar ved Alexander Dale Oen og Sara Nordenstam. Det var ei gunstig OL-oppkøyring for oss. I OL tok Alexander sølv og slo to olympiske rekordar, seier Løvberg.

Han peikar òg på at april og mai uansett er ein periode der symjarane ønsker seg viktige konkurransar, mellom anna for å kvalifisere seg til OL.

