Hovland håpar på Masters-spel: – Den kulaste turneringa

I april i fjor vart han beste amatør på 58 år i den mest prestisjetunge turneringa i golf, US Masters. Turneringa blir spelt på den berømte Augusta-banen i Georgia.

– Det er den kulaste turneringa, som er vanskeleg å toppe, seier Hovland

I fjor var han kvalifisert som vinnar av US Amateurs, i år må han håpe å vere topp 50 i verda før turneringa. Føre turneringane i helga er han rangert som nummer 60.

– Eg veit ikkje heilt kva eg må gjere for å få spele, men eg satsar på å få spele og få ei god veke der.

Med sigeren på Puerto Rico sikra han seg òg plass i årets The Players Championship og PGA Championship.

OL-spel

Også OL i Tokyo ligg inne i planane til Hovland. Golf vart igjen ein del av programmet under sommarleikane i Rio for fire år sidan, etter 112 år ute. Den gong enda «Tutta» som beste norske på ein tiandeplass. Ho trur på at Hovland kan sikre norsk gull i Tokyo.

– Eg trur Viktor kan segle opp som ein stor gullfavoritt i OL, sa ho til TV 2 etter Hovlands historiske PGA-triumf i helga.

– Det er hyggjeleg at ho trur det. Det er eit mindre felt, så det er definitivt sjansar. Men det er som alle andre veker, du må spele bra. Gjer ein ikkje det, har ein ikkje sjanse, sa Hovland på ein telefonkonferanse med utvalde norske medium onsdag.

Medan det i PGA-turneringane vanlegvis er 132, 144 eller 156 spelarar, vil det berre vere 60 spelarar med i OL. Dei beste nasjonane får dessutan berre stille med fire utøvarar. Per i dag er til dømes 21 amerikanarar rangerte føre Hovland på verdsrankinga, 17 av dei får altså ikkje spele i OL.

Dersom dagens ranking består, vil òg Kristoffer Ventura kunne representere Noreg i Tokyo.

Florida-spel

Torsdag startar Hovland spel i PGA-turneringa i Palm Beach Gardens i Florida. Deretter held turen fram til Bay Hill, også det i Florida. Der skal han spele i Arnold Palmer Invitational, før The Players Championship ventar i Ponte Vedra Beach i Florida.

Turneringa blir ofte rekna som den «femte majorturneringa». Mellom anna er Tiger Woods og fjorårsvinnar Rory McIlroy venta å spele. Dermed får Hovland endå ein gong prøve seg i særs selebert selskap.

