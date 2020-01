Caruana rykte frå Carlsen i Wijk aan Zee-turneringa

sport

Carlsen og den polske motstandaren hans vart samde om remis etter 44 trekk. Partiet var svært jamspelt, og ingen av dei klarte å vippe motstandaren av pinnen. Carlsen, som spelte med svarte brikker, har med det spelt 118 langsjakkpartiet på rad utan tap.

At nordmannen måtte slå seg til tols med poengdeling, er godt nytt for Fabio Caruana. Amerikanaren auka leiinga ned til nordmannen etter å ha slått Vladislav Kovalev.

Partia på fredag gjer at Caruana no leier med eitt poeng på Carlsen når to parti står att i den nederlandske storturneringa.

Dei to siste partia går laurdag og søndag. Der møter den norske verdsmeisteren Vladislav Artemijev og Wesley So. Caruana skal i aksjon mot Duda og Artemijev.

Carlsen starta turneringa med sju strake remisar før det vart tre sigrar på rappen. 29-åringen har vunne storturneringa i Nederland heile sju gonger tidlegare og er regjerande meister.

