Norsk friski-profil på sjukehus i Beijing

sport

Uhellet skjedde i den kinesiske hovudstaden onsdag, opplyser Skiforbundet.

– Vi var nesten ferdig med treninga for dagen, men så var Sebastian uheldig og ramla. Det har vorte konstatert brot i lårhalsen. No blir det operasjon i Beijing før vi skal få han heim til Noreg, seier fungerande landslagstrenar Christoffer Schach.

– For oss handlar det no om å gi Sebastian best mogleg oppfølging slik at han kjem raskast mogleg tilbake, legg han til.

Hovudpersonen tar uhellet med fatning.

– Ikkje kvar dag ein ligg på eit sjukehus i Kina, men eg ser framover som ein boss, skriv Schjerve på Instagram.

Namsos-guten vart utslått i Big Air-kvalifiseringa då verdscupsesongen vart innleidd i italienske Modena nyleg. No blir det ein lengre pause frå idrettsbanen.

(©NPK)