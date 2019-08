Sturridge kan bli Sørloth-rival

sport

Ifølgje den britiske allmennkringkastaren BBC kom Sturridge til Tyrkia tysdag. Der er det venta at han signerer ein kontrakt med Trabzonspor med det aller første.

Dermed kan kampen om plassane i angrepsrekkja til den tyrkiske klubben bli ytterlegare skjerpa.

Alexander Sørloth vart henta til klubben frå Crystal Palace tidlegare i sommar og har imponert den siste tida. Etter å ha scora i begge kampar då Trabzonspor gjekk vidare i europaligakvalifiseringa, trefte han òg i seriedebuten sin for den tyrkiske klubben søndag. Kampen mot Kasimpasa enda 1–1.

Daniel Sturridge forlét Chelsea til fordel for Liverpool i 2013. Opphaldet på Anfield vart likevel inga samanhengande suksesshistorie, og i sommar vart han løyst frå kontrakten sin.

67 mål på 160 kampar vart fasiten for 29-åringen.

No tyder alt på at Tyrkia blir neste stopp for spissen som starta karrieren i Manchester City.

I juli vart Sturridge utestengd frå all fotball i to veker og bøtelagt etter å ha vorte funne skuldig i å ha brote reglementet som omhandlar pengespel på fotballkampar.

Utestenginga var sona ferdig 31. juli.

(©NPK)