Kowalczyk vurderer å gå 10-kilometeren i VM

Vel den polske veteranen å stille til start på distanserennet 26. februar, håpar ho å kunne hevde seg blant dei beste.

– Dett er ikkje for moro skuld, seier Kowalczyk til NRK.

I førre veke opplyste Kowalczyk på Twitter at ho skal gå stafett og lagsprint i Seefeld-VM. 36-åringen har ikkje gått verdscuprenn sidan ho hamna på 8.-plass på 10-kilometeren i klassisk stil i Planica i januar i fjor. Nokre veker seinare deltok ho i Pyeongchang-OL, der 14.-plassen på tremila vart dei beste resultata hennar.

I etterkant av vinterleikane i Sør-Korea sa Kowalczyk at ho ikkje kom til å gå fleire renn i verdscupen. Derfor kom det som ei overrasking for mange at ho deltek i VM i Austerrike.

Denne sesongen har langrennsveteranen gått fleire renn i Ski Classics. I Kaiser Maximilian Lauf enda ho på 3.-plass, mens det vart 5.-plass i Marcialonga nyleg.

Kowalczyk har hatt fleire feidar i skisporet mot blant andre Therese Johaug og Marit Bjørgen. To OL-gull og to VM-gull er blant merittane til polakken.

OL-gulla kom på tremila i Vancouver i 2010 og på 10 kilometer klassisk i Sotsji fire år seinare. I 2009 vart det to VM-gull i Liberec.

